Toroslar Belediyesi’nden yatırımcıları fırsat

Korukent Mahallesi, Mersin Şehir Hastanesi karşısında yaklaşık 22 bin metrekare alanda inşa edilen 40 dükkan ve 384 dairenin içerisinde yer aldığı ‘Konut ve Dükkan Projesi’nde, ilk etapta başlatılan dükkan ve üstündeki 160 adet 58 metrekarelik 1+1 dairelerin kaba inşaatı tamamlandı.

“İlk etapta 6 dükkan ve 1+1 dairelerinin 6 tanesi, 17 Mayıs’ta satışa sunulacak”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kentin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Şehir Hastanesinin karşısında Yavuz Sultan Selim Bulvarına cepheli başlattıkları projenin yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Tuna, belediyeye gelir getirmek amaçlı, 6 dükkan ve 1+1 dairelerin 6 tanesinin satışını 17 Mayıs 2018 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştireceklerini belirtti.

Vatandaşların, belediye hizmet binasındaki encümen salonunda açık arttırmayla yapılacak olan satış ihalesinin şartnamesiyle ilgili detaylı bilgiye Toroslar Belediyesi’nin web sitesi olan ’www.toroslar-bld.gov.tr’ adresinden ulaşabileceklerinin bilgisini veren Tuna,Toroslar’ın kuzey kısmındaki bu yerin hastanesiyle, yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle herkesin hayalini kurduğu bir yaşam merkezi olacağına dikkat çekti.

Projenin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Tuna, “Toroslar Belediyesi olarak bölgemizin cazibe merkezi haline gelmesi için Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettiğimiz 232 bin metrekare alanda yapılan bin 300 yataklı Şehir Hastanesinin karşısında, yaklaşık 22 bin metrekare alanda bu yıl başlattığımız ‘Konut ve Dükkan Projemizin’ yapım çalışması hızla devam ediyor. Burada toplam 424 tane ayrı birim yapıyoruz. Aynı blokta 40 tanesi eczane olabilecek nitelikte dükkan ve üzerinde 160 tane 1+1 daire inşa ediyoruz. Diğer blokta da çift havuzlu 2+1 ve 3+1 daireler olacak şekilde peyzajıyla mükemmel bir yaşam konutunu hayata geçiriyoruz. Dükkan ve üstündeki 1+1 dairelerimizin kaba inşaatı bitti. Bunların satışını gerçekleştireceğiz. 6 dükkan ve 1+1 dairelerin 6 tanesinin satışı, 17 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00’dan itibaren Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonumuzda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık arttırmayla yapılacaktır. Çağdaş kent yapısının bütün özelliklerini içinde barındıran Toroslarımızın kuzey kısmındaki bu yerimizi, insanlarımızın yaşamaktan zevk aldığı bir yaşam yeri olarak düzenliyoruz" dedi.