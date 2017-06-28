Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her etapta 20 kişilik kursiyerin düz dikiş makineci olarak teorik ve uygulamalı eğitim aldığı ve dezavantajlı 80 kişiye ulaşılması hedeflenen projenin faaliyet çalışmalarına tematik izleme ziyareti gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nde görevli Çalışma Uzmanı Özlem Özmen ile Tematik İzleme Uzmanı Nilüfer Dersan tarafından yapılan inceleme ziyaretinde Halkkent Mahallesi’nde bulunan İSGEV Eğitim atölyesinde verilen eğitimlerle ilgili bir sunum yapıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi AB Proje Ekibi ile projenin usta öğreticileri tarafından karşılanan uzmanlara, projede kalan süreç hakkında da bilgiler verildi.

Toplamda 240 saat verilecek mesleki eğitimle ilgili açıklama yapan Başkan Tuna, kursiyerlere proje kapsamında günde 5 Euro harcırah verildiğini belirterek, amaçlarının serbest bölgede ve tekstil sektörünün yoğun olduğu ilçe genelindeki işletmelere bu kurslardan eğitim alan kursiyerleri istihdam ettirmek ve kalifiye elaman sıkıntısını çözmek olduğunu kaydetti. Üçüncü periyotta devam eden eğitimlerin sonunda kursiyerlerin tekstil atölyelerinde 15 gün staj yaptıklarını, ardından bu alanda iş kurmak isteyenlere girişimcilik eğitimlerinin verildiğini ve ihtiyaç olan iş kollarında istihdamlarının yapıldığını da belirten Tuna, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Projede usta öğreticilerin yanı sıra kursiyerlerle birebir ilgilenen sosyolog ve psikoloğunda görev yaptığını ifade eden Tuna, “Tekstil sektöründe dezavantajlı bireylerin istihdam edilmelerine yönelik hazırladığımız bu projemiz bay ve bayanlarımızın katıldığı bir mesleki eğitim projesidir. 20’şerli gruplar halinde eğitim alan kursiyerlerimize iş garantili hayatlarını idam ettirebilecekleri bir branşta meslek öğretiyoruz. Bu projeye başladıkları günden itibaren 5 Euro harcırah alıyorlar ve servis imkanı sağlanıyor. Üçüncü etap çalışmaları devam eden bu projemizde hedef 80 kişiyi eğitimden geçirmektir. Ardından bunun sürdürülebilir olması için gerekli çalışmalar yapacağız. Amacımız, insanlarımıza meslek öğreterek, eşitlerden bir adım öne geçirmek. Bu konuyla ilgili işadamlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Projede de meslek öğrenmenin yanı sıra dostlukların da kurulmasına vesile olduklarına kaydeden Tuna, “Proje kapsamında meslek öğrenen kursiyerlerimize yönelik belirli zamanlarda piknik programları da düzenliyoruz. Ayrıca kurs boyunca kursiyerlerimiz için tekstil atölye ve fabrikalarına da ziyaretler gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

Tematik izleme uzmanlarını Toroslar’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarının başarılı bir şekilde devam ettiğini de belirterek, 13 yılda 26 branşta 17 bin kişiye mesleki eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi.