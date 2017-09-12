Türkiye’ye ve Toroslar’a böylesine önemli bir başarıyı kazandıran sporcularını tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Tuna, "9-10 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Balkan Şampiyonası Bocce Milli takım seçmelerine katılan sporcularımız, Emircan Kızılkaya ‘Büyük Erkekler’, Tuba Kaya da ‘Büyük Kadınlar’ kategorilerindeki milli takım seçmeli müsabakaları kazanarak Bocce Milli Takımına seçildiler. Bunun sonucunda, 29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında Ülkemizi milli forma ile temsil etmeye hak kazandılar. Bu önemli başarılarından dolayı Antrenörümüz Sayın Niyazi Kutlay’ın nezdinde iki sporcumuzu da kutluyor, katılacakları Balkan Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.

Bocce Milli Takımına seçilen sporcularıyla takımın kadrosunu oluşturmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Tuna, "Kulübümüzün sporcularının sadece ilçemizi ve kentimizi değil, Bocce Milli Takımında Ülkemizi de temsil etmesi bizleri oldukça gururlandırmaktadır. Aynı zamanda üniversiteyi kazanan ve mili takım kadrosuna dahil edilen sporcularımız, milli takım tarafından burs ile ödüllendirilmiştir. Gençlerimizin, sporla eğitimlerini bütünleştirmesi de çok anlamlı ve önemli diye düşünüyorum. Amacımız, beyni bilgi ile dolu sporcu kimlikleriyle öne çıkan aynı zamanda teknolojik gelişmişlikleri yakından takip eden bir gençlik oluşturmaktır. Bu anlamda bu başarıları kazanan ve Ülkemizi temsil eden sporcularımıza yeniden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.