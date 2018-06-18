Toroslar Bocce Takımı, Süper Lig 2.’si oldu

Ligi’nde ikinci oldu.

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, son üç yıldır Süper Lig’de kürsüden inmeyen Toroslar Belediyesi Boce Takımı, hem liglerde hem de milli takıma oyuncu kazandırma hususunda Türkiye’de lider olmaya devam ediyor. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak bu yıl da başarılarına yenisini ekleyen Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, kupa ve madalyaları ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı ziyaret etti.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay’ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Tuna’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular, bocce sporunda kendilerini kanıtlama fırsatı buldukları için mutluluk duyduklarını da ifade ettiler.

Antrenör Niyazi Kutlay, bocce sporunda milli takıma en fazla sporcu yetiştiren takım olduklarına dikkat çekerek, bundan sonra katılacakları şampiyonalarla ilgili Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya bilgi verdi. Kutlay, “Bocce’nin 3 disiplininde de farklı oyuncular yetiştirerek bu branşta fark oluşturduğumuza inanıyoruz. Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüz, 12-15 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, 18-20 Temmuz tarihlerinde de Samsun’da yapılacak olan Türkiye şampiyonalarında milli takıma oyuncu verme yarışlarında tekrar sahalarda olacak. İnşallah bu şampiyonadan da başarıyla ve en iyi sonuçla döneceğimize söz veriyoruz. Belediye Başkanımız Hamit Tuna’ya bizlere sunduğu her türle destek ve katkılarından dolayı yeniden teşekkür ediyoruz” dedi.

Yetenekleri ile Mersin’de ve Türkiye’de bu sporda en iyisi olduklarını kanıtladıkları için Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay’ın nezdinde tüm sporcularını tebrik eden Tuna, katılacakları şampiyonalarda üstün başarılar diledi. Tuna, “Sporcularımız, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü en güzel şekilde yansıtan, güzel ahlaklı ve şahsiyetli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda milli takıma gönderdiğimiz sporcularımızla birlikte önümüzdeki ay milli takım seçmelerine katılacak olan bocce takımımızın milli takım kadrosunu oluşturacağına inanıyoruz. Eğitim ve spor hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Allah, yollarını ve bahtlarını açık eylesin” diye konuştu.