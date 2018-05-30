Toroslar EDAŞ Mersin’deki yatırımlarına devam ediyor

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin’de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir kent için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 2 bin 959 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 128 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 63 pano ile 13 trafo da elden geçirilirken, 58 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, Nisan 2018’de yeni yatırımlara da hız verdi. Mersin’de 136.5 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar Edaş ekipleri, 428 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 11 elektrik panosu ve 20 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Toroslar EDAŞ’ın Mersin’deki bakım ve yatırım çalışmaları devam edeceği açıklandı.