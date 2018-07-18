Toroslar EDAŞ Mersin’deki yatırımlarına devam ediyor

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, daha aydınlık bir kent için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 3 bin 517 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine bu ilçelerde 143 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 20 pano ile 26 trafo da elden geçirilirken, 41 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, Haziran 2018’de yeni yatırımlara da hız verdi. Mersin’de 122.5 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar Edaş ekipleri, kentte 744 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 96 elektrik panosu ve 47 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Toroslar EDAŞ’ın Mersin’deki bakım ve yatırım çalışmaları devam edeceği bildirildi.