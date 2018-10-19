Toroslar EDAŞ yılın ilk yarısında Mersin'deki hedeflerine ulaştı

Toroslar EDAŞ'ın, 2018'in ilk yarısında Mersin'deki bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı çalışma anlayışını benimseyen kurum, Mersin'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının ilk 6 ayında bakım ve onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ilk 6 ayında da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 9 bin 25 trafo ve 19 bin 743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut' ta 19 bin 911 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 504 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 150 pano ile 90 trafo da elden geçirilirken, 209 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 458 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 97 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 368 elektrik panosu ve 117 trafo merkezi montajı da tamamlandı.