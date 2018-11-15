Toroslar Kadın Basketbol takımı Fenerbahçe ile karşılaşacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Bayanlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Toroslar Belediye, bu hafta sahasında Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde maç hazırlıklarını sürdüren Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, hafta sonu seyircilere güzel bir karşılaşma izletmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 17 Kasım'da 7. Bölge Spor Salonu'nda yapılacak mücadele için tüm Mersinlileri karşılaşmayı izlemeye davet eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sporculara başarılar diledi.

Toroslar Belediye Spor Kulübü olarak basketbol branşında da koydukları hedefe ulaştıklarını kaydeden Tuna, "Kızlarımızın her zaman yanlarında olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızın, bu karşılaşmadan da iyi bir sonuç alacaklarına inanıyoruz. Takımımıza başarılarının devamını diliyor, sporcularımızın üzerinde büyük emeği olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.