Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, katlı kavşak projelerinin 4'üncüsü olan ve ‘Milli Egemenlik Katlı Kavşağı' ismi verilecek olan Toroslar Katlı Kavşağı'nın temeli atıldı.

Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve Kuva-i Milliye Caddesi'nin kesişiminde bulunan Anıt Kavşağı'na yapılacak olan kavşağın temel atma töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende ayrıca Toroslar ilçesinin üreticilerine zeytin ve ceviz fidanı dağıtılırken, Yörüklere de güneş paneli dağıtımı gerçekleştirildi.

"Herkese yol olduk, su olduk"

'Mersin'de Daha Yapacak Çok İşimiz Var' sloganıyla hizmetlerini sürdüren Kocamaz, Mersin'i en doğusundan en batısına kadar, Akdeniz'den Toroslar'ın tepesine kadar bir bütün olarak ele aldıklarını ve topyekun ayağa kaldırma sözü verdiklerini belirtti. 2014 yılında çıktıkları hizmet yolculuğunda yıllardır ihmal edilen Toroslar bölgesindeki vatandaşların beklentilerine cevap vermek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kocamaz, "Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız demiştik. Allah'a çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada Mersin'de yolsuzluğu bitirdik. Herkese yol olduk, su olduk, musluklarından aktık" dedi.

"Mersin genelinde 22 katkı kavşak hayata geçirilecek"

Mersin'in şehir planlaması konusunda en önemli eksiklikleri olan 1/100 binlik ve 1/ 5 binlik planları en kısa sürede hayata geçirdiklerini, trafik sorununu çözecek Ulaşım Master Planı'nı da hazırladıklarını kaydeden Kocamaz, "Ulaşım Master Planı içerisinde tam 22 tane katlı kavşak yapma mecburiyeti ortaya çıktı. Bunun 12 tanesi Okan Merzeci Bulvarı'nda. Birazdan temelini atacağımız Anıt Katlı Kavşağı da bu kavşaklardan bir tanesi olacak. Sadece bu çevre yolunda önümüzdeki dönem tamamlayacağımız 12 katlı kavşağımız var. Mersin genelinde de toplamda 22 katlı kavşak hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerden önce bitecek"

Kavşağın seçimlerden önce tamamlanacağını aktaran Kocamaz, "Temelini atacağımız, açılışını yapacağımız projelerimizin Toroslar ilçemize ve Mersinimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Temelini atacağımız Anıt Katlı Kavşağı'nın da 31 Mart yerel seçimlerinden önce tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını buradan herkese müjdeliyorum" şeklinde konuştu.

Tören, Büyükşehir Belediyesi tarafından dört buçuk yıl içerisinde Toroslar ilçesine yapılmış olan hizmetlerin yer aldığı film gösterimi ve Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Okunan dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreninde Kocamaz ve protokol üyeleri, hayırlı olsun temennileri ile açılış kurdelesi kesti.

Ekonomiye yıllık 22 milyon TL kazanç sağlayacak

Saatte 5 bin 376 aracın geçeceği kavşakta, doğu–batı istikametinde battı-çıktı transit geçit, kuzey-güney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım Master Planına göre yapılan bu projenin dalış ve çıkış uzunluğu ise 450 metre, toplam proje uzunluğu ise 800 metre olarak belirlendi. Planlanan hemzemin sinyalize kavşak ile H. Okan Merzeci Bulvarı, Kuvayi Milliye Caddesi ve Mezarlık Caddesi arasındaki bağlantı sağlanarak trafiği büyük oranda rahatlatacak katlı kavşak 2019 yılının Şubat ayında vatandaşların kullanımına açılacak. Bu proje sayesinde vatandaşların yıllık zaman kazancı, 9 milyon 691 bin 158 TL, yıllık yakıt tüketimi kazancı 7 milyon 653 bin 812 TL, yıllık emisyon kazancı 4 milyon 679 bin 848 TL olmak üzere milli ekonomiye toplamda 22 milyon 24 bin 818 TL kazanç sağlayacak.

Öte yandan, Mersin trafiği için önemli geçiş sağlayan alanlardan biri olan Rıfat Uslu Caddesi'nin yenilenmiş halinin açılışını da gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesini Toroslar'a bağlayan bu ana güzergahta 17 milyar TL kamulaştırma bedeli ödenerek, yıkım işlemleri yapıldı. Çalışmalar boyunca 2 bin 852 ton sıcak asfalt ve 2 bin 500 metre kare kaldırım ve bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi.