Toroslar ’Yayla Şenlikleri’ ile renklendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Yeniköy Mahallesi’nin ardından Soğucak Mahallesi’ndeki güreş alanında devam eden etkinliklerde sahne alan sanatçılar Burhan Ateş ve Mehtap Gökkaya, sahne performanslarıyla Toroslar halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser etkinliğine binlerce kişi katılırken, halayların çekildiği şenlikte Belediye Başkanı Hamit Tuna, sanatçı Burhan Ateş’in söylediği ’ela gözlüm’ şarkısına eşlik ederek geceye renk kattı.

Karakucak güreşleri nefes kesti

Şenlikler kapsamında Türkiye’de ilk kez minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen ’5. Geleneksel Karakucak Güreşleri’ de izleyenler tarafından tam not aldı. Soğucak Mahallesi Güreş Alanında gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 200 sporcu katılırken, Mersinliler gün boyu ata sporu güreşi izleme fırsatı buldu.

Miniklerde 25 ile 65 kilogram, yıldızlarda ise 35 ile 85+ kilogram arası düzenlenen güreş organizasyonunda, er meydanına çıkan yiğitler kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele eden sporcuların yanı sıra, sporda engelin olmadığını gösteren Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi’nin öğrencileri olan Türkiye Beyaz Ay Derneği Mersin Şubesi’nin sporcuları down sendromlu gençler de er meydanına çıkarak, hünerlerini sergiledi.

Başpehlivanın 85-100 kilogramda Kutluhan Avşar’ın olduğu müsabakaların sonunda dereceye girenlere Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve protokol üyeleri tarafından madalya ve para ödülü verildi. Türkiye Güreş Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan da spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya federasyon adına teşekkür ederek plaket takdim etti.

"Ata sporunu genç nesillere sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 5’incisini düzenledikleri ’Karakucak Güreşleri’ ile ata sporu güreşi genç nesillere sevdirmek ve Türk sporuna yetenekli sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Katılımlarından dolayı tüm davetlilere ve sporculara teşekkür eden Tuna, Ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çekerek, özel gün ve haftalarda düzenledikleri bu etkinlikler ile amaçlarının tarih şuurunu genç neslin belleklerine kazımak olduğunu vurguladı. Tuna; “Mahalleye dönüşen 32 köy ve 5 beldemizde, yaylalarımızda 250 bine yakın misafir nüfusumuz var. Toroslar Belediyesi olarak zaferler ayı olan ağustos ayında, dolu dolu bir yayla şenlikleri düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de ata sporumuz olan karakucak güreşleridir. Yaylalarımızdaki insanlarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya ve bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Hizmet anlamında da üreterek ve çok çalışarak Toroslarımızın eksiklerini tamamlıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise tüm Mersin halkının mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Şunu herkes görüyor ki artık Mersin’in yayları yaz aylarını dolu dolu ve şenliklerle geçiriyor” ifadelerini kullandı.