Toroslar ’Yayla Şenlikleri’ ile renklendi

yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Yayla Şenlikleri’nin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Ali Kınık, Mersinlilere keyifli anlar yaşattı.

Toroslar Belediyesince, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ’Yayla Şenlikleri’ bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkiinde gerçekleştirilen şenliklerin son gününde, sanatçılar Mehtap Gökkaya, Burhan Ateş ve Ali Kınık sahne performansları ve seslendirdikleri sevilen şarkılarıyla konsere katılan binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

Etkinlikte konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, “Denizimiz yok ama Toroslarımızı yayla turizmi ile Türkiye’nin her yerinden tanınan bir merkez haline getireceğiz" dedi.

Mersin’in, denizi ve yaylalarıyla Allah’ın bahşettiği bütün güzellikleri içinde barından bir kent olduğunu söyleyen Tuna, "Toroslarımızın yaylalarında 200 binin üzerinde misafir nüfusumuz var. Yayla Şenliklermiz ile insanlarımıza bu güzel akşamlarda konserlerle hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda bizi millet yapan değerlerimizden bir tanesi olan tarih şuurunu da genç neslin belleklerine kazımaya gayret ediyoruz. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Onun için biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hizmet anlamında ufkumuz ve vizyonumuz geniş bir şekilde çalışıyoruz. Tüm teknolojik gelişmişlikleri kullanmak suretiyle üreterek az zamanda birçok hizmeti gerçekleştirdik ve bugün hizmetlerimizle Toroslar en hızlı gelişen bir ile haline geldi" diye konuştu.

Toroslar’daki değişimi, özellikle dışarıdan gelen insanlarımız çok açık bir şekilde görebildiğine dikkat çeken Tuna, "Bu dönemde de yaylalarımızın belediyemize bağlanmasıyla birlikte daha önce 5 bin 200 hektar olan çalışma alanımız bugün 108 bin hektar alana çıktı. Meşaketli olmasına rağmen inanmış yüreğimizle, çalışan arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ortaya koyduğumuz plan ve program dahilinde Toroslarımızın merkezini olduğu gibi yaylalarımızı da nakış nakış işledik ve işlemeye devam ediyoruz. Bu çalışma azmimizle Torosları, Mersin’nin yıldızı yaptık. Denizimiz yok ama yayla turizmi ile Toroslarımızı Türkiye’nin her yerinden tanınan bir merkez haline getireceğiz inşallah. Proje üretme anlamında taşı ve toprağı bir araya getirmek suretiyle yaptığımız ve yapacağımız daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna’nın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçılar Mehtap Gökkaya, Burhan Ateş ve Ali Kınık, alanı dolduran kalabalığı söyledikleri şarkılar ile hem coşturdu hem de vatandaşların milli duygularına dokundu. Halayların çekildiği programda Başkan Hamit Tuna’nın sanatçı Burhan Ateş ile birlikte söylediği ‘ela gözlüm’ şarkısı ve ünlü sanatçı Ali Kınık ile birlikte söylediği ‘İzmir Marşı’ da büyük alkış aldı.