Toroslar’da 10 bin çocuk yaz spor okullarına katıldı

Toroslar’da düzenlenen yaz spor okullarına bu yıl da ilgi oldukça büyük oldu. Bu kapsamda, yaz futbol okulunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 7-16 yaş aralığına yönelik, 8 antrenörle eğitim verilecek olan ve halen kayıtları devam eden yaz futbol okulları hafta içi her gün olacak. Kurslar, 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yaz spor okullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuna, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde yol haritalarını sağlık, eğitim ve gençlik olarak belirlediklerini belirten Tuna, çalışmalarına da bu doğrultuda yön verdiklerini kaydetti. Özellikle yaz tatili süresince çocukları belli güzergahlardan servislerle alarak yaz spor okullarına getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Bir milletin geleceğe umutla bakabilmesi çocuklarını doğru yetiştirmekten geçer. Gençlerimizin yapabilecekleri her branşta spor altyapılarına önem verdik. Yaptığımız spor tesisleri Toroslar Belediyesini sadece Mersin özelinde değil Çukurova Bölgesinde öne çıkan bir konuma getirdi. Her yıl açtığımız yaz spor okulları ile özellikle çalışan insanlarımızın çocuklarını spor okullarımıza alarak burada enerjilerini deşarj ettirerek hem kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına hem de akşam eve gittiklerinde de ailelerine sıkıntı oluşturmamalarına olanak sağlıyoruz" dedi.

İlçede var olan amatör spor kulüplerine de destek verdiklerini ifade eden Tuna, çocukların sporu eğitimle de bütünleştirmeleri gerektiğini aktararak "Bölgemizde var olan spor kulüplerimize de destek veriyoruz. Onlarda yaz aylarında kurslar açıyorlar. Toplamda 10 bin çocuğumuza spor okullarımızda eğitim veriyoruz. Bu okullarımızda yetenekli gördüğümüz çocuklarımızı yetiştirerek Türk Sporuna katkıda bulunmak istiyoruz. Çocuklarımızın sadece spor anlamında değil sporu eğitimle eş güdüm içerisinde devam ettirmeleri gerekir" şeklinde konuştu.