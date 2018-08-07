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07 Ağustos 2018 10:44

Toroslar’da 108 kişiye 11 bin 93 liralık yardım yapıldı

Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, bölgede ihtiyaç sahibi 108 kişiye, toplam 11 bin 93 liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Toroslar’da 108 kişiye 11 bin 93 liralık yardım yapıldı

07 Ağustos 2018 10:44


Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin başkanlığında toplandı. 250 vatandaşın dosyasının görüşüldüğü toplantıda, 20 kişiye nakdi yardım, 17 kişiye Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı, 6 kişiye yaşlı aylığı yardımı, 6 kişiye engelli aylığı, 8 vatandaşa engelli yakını aylığı, 1 kişiye kronik hastalık yardımı, 1 vatandaşa asker çocuğu yardımı, 2 kişiye öksüz yetim yardımı, 1 kişiye yangın yardımı, 10 vatandaşa yol yardımı, 25 kişiye şartlı eğitim yardımı ve 11 kişiye şartlı sağlık yardımı olmak üzere toplam 108 kişiye 11 bin 92 TL’lik nakdi yardım yapıldı.


Ayrıca Toroslar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, 46 vatandaşın genel sağlık sigortasını karara bağladı.




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