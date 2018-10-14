Toroslar'da 3 Ocak Turnuvası'nın kuraları çekildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 12'ncisini düzenleyeceği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar arası Futbol Turnuvası'nın' kura çekimi yapıldı.

Turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcilerinin hazır bulunduğu kura çekimi, Belediye Meclis Salonu'nda, Mersin genelinden 34 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve kurum temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunulduğu toplantının ardından kura çekimine geçildi. 34 kurumun temsilcisi kuralarını çekerek gruplarını belirledi. Yapılan kura çekimine göre 6 grupta düzenlenecek turnuvada müsabakalar 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi Anafartalar Spor Kompleksi, Korukent Mahallesi Bilge Kaan Parkı ve Spor Tesisi ile Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi'nde oynanacak maçlarda TFF kuralları geçerli olacak ve her takım 25 futbolcu ile katılabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sporun, barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna dikkat çekerek, kurumlar arasındaki diyalogu, tanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenledikleri turnuvaya katılan tüm kurumlara başarılar diledi. Turnuvanın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacaklarını, final müsabakasını da Mersin'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 97'nci yıl dönümü olan 3 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştireceklerinin bilgisini veren Tuna, "Her kurumun birinci olma hedefi vardır ama önemli olan fair play kuralları içerisinde müsabakaları tamamlamaktır. Zaten turnuvamızın da asıl amacı, birlikte olmak, tanışmak, hoş vakit geçirmek ve dostluklara giden yolu güçlendirmektir. Turnuvamızın kazasız ve belasız geçmesini temenni ediyorum" dedi.