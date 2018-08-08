Toroslar’da 37 noktaya mobese kuruldu

İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa uygulanan proje ile bölgenin emniyet ve asayiş yönünden daha güvenli hale gelmesi ve özellikle caydırıcı bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallenin giriş ve çıkışındaki kilit noktalara yerleştirdikleri kamera sistemlerini inceledi. Modern ve güvenli Toroslar için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tuna, yerleştirdikleri kamera sistemlerinin şuana kadar 10 tanesini aktif hale getirdiklerinin bilgisini verdi.

Tuna, “Özellikle 6360 sayılı yasa ile belediyemize bağlanan ve jandarma sorumluluk alanında bulunan 37 köy ve beldemizin kış aylarında nüfusun azalması nedeniyle zaman zaman oluşan hırsızlık olaylarını giderebilmek ve daha güvenli bir yaşam yeri oluşturabilmek adına mahallelerimizin tamamının giriş ve çıkışlarındaki kilit noktalara mobese kamerası yerleştirdik. Bunlardan 10 tanesini aktif hale getirdik. Bu uygulama İlçe Jandarma Komutanlığımızla yaptığımız ortak bir projedir. Hafızaya kayıt alabilme özelliği bulunan bu kamera sisteminin direklerini de titreşimden ve herhangi bir darbeden etkilenmeyecek şekilde dizayn ettik. Türkiye’de ilk defa uygulanan böyle bir projeyi bölgemizde hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlarımız rahat olsunlar. Jandarmamız, bu kameralar sayesinde bölgemizin hakimiyetini tamamen elinde tutuyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.