Toroslar’da asfalt seferberliği

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, finişer ile serim yapılarak uygulanan sıcak asfalt çalışmalarını Çağdaşkent Mahallesi’nde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz, telefon, internet, elektrik ve MESKİ gibi kurumlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucu tahrip olan yerlerde de asfalt yama çalışmasını gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kaldırım çalışması biten sokaklarda asfalt çalışması yaptıklarını kaydederek, “Bu çalışmaların sonucunda yollarımız daha kaliteli ve modern bir görünüme kavuşurken, ulaşımı da daha konforlu ve güvenli hale getirmiş oluyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri yatırım ve projelerine paralel olarak hızla gelişen Toroslar’da hızlı bir yapılaşma ve nüfus artışının da yaşandığına dikkat çeken Tuna, “İlçemizde yeni yerleşim yerlerinin ve yapıların oranı gün geçtikçe artıyor. Bu yapılaşma ile birlikte vatandaşlarımızın ulaşım anlamında sıkıntı çekmemeleri için bir yandan yeni imar yollarını açarken bir yandan da yol yapım hizmetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. 15 yılda asfaltlama ve yeni yol açım çalışmalarımızla araç ve yaya trafiği daha akıcı bir hal almış ve mahalle aralarındaki yollarımız da cadde görünümüne bürünmüştür. Toroslarımızı daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak için önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz” diye konuştu.