Toroslar’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Sağlık Mahallesi’nde finişer marifetiyle gerçekleştirdikleri sıcak karışım asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alt yapısı tamamlanan sokaklarımızı hemen takip ederek asfaltlıyoruz. Ekiplerimiz teyakkuz halinde” dedi.

Mahalle gezisi sırasında mahalle sakinleri ve esnafla da sohbet ederek, taleplerini dinleyen Başkan Tuna; “Toroslar Belediyesi olarak yaz sezonu olması nedeniyle gerek yaylalarımızda gerekse ilçe merkezimizde var olan mahallelerimizde asfalt, kaldırım ve yol bakım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Özellikle eski mahallelerimizde doğalgaz, telefon, internet, elektrik ve MESKİ gibi kurumlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucu tahrip olan yollarımızın bir kısmını finişer marifetiyle sıcak karışım asfalt ile kaplıyor, bir kısmında da asfalt yama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız, yapılan kazı çalışmalarından ve tozdan dolayı tabi ki muzdarip ama takdir ederler ki, şantiye boyutunda olan işte mutlaka sıkıntılar olacaktır. Ama yeter ki kurumlar alt yapıyla ilgili hizmetlerini bitirsinler. Biz ekip olarak teyakkuzdayız. Biten yerleri hemen takip ederek yapıyoruz" diye konuştu.