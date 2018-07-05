Toroslar’da boş arazilerde temizlik çalışması

Özellikle yaz aylarında haşere ve kemirgenlerin üremesine sebep olan ve yangın riski bulunan boş arsalar, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor. İlçenin 67 mahallesinde yürütülen çalışmalarda boş arsaların yanı sıra yol ve kaldırım kenarlarında biriken yabani ot, moloz ve çöpler alınarak halkın sağlığını tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırılırken, görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor

“En güzel temizlik kirletmemektir”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, daha modern ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelinde sürdürdükleri çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Temizlik çalışmalarının kalıcı olmasının, halkın çevreye duyarlılığı ile mümkün olacağına dikkat çeken Tuna, “Temiz ve sağlıklı çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Bu yüzden ilçemiz genelinde kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturan moloz ve çöplerin temizlenmesine önem veriyoruz. Bunun yanı sıra hafta sonları da dahil günde iki vardiya sokaklarımızda bulunan çöp konteynerlerindeki çöpleri topluyoruz. Bizim halkımızdan isteğimiz temizlik çalışmalarımıza destek vermeleri ve çevreyi kirletmemeleridir. Bu ilçe ve bu şehir hepimizin. Geleceğe daha temiz bir Toroslar bırakmak için hep birlikte özen göstermeliyiz. En güzel temizlik kirletmemektir” dedi.

Belediyenin uygun gördüğü yerler dışında hafriyat dökülmemesini de isteyen Başkan Tuna, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağına dikkat çekerek, “Bununla ilgili olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde periyodik kontrol ve denetimlerini yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.