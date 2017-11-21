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21 Kasım 2017 16:41

Toroslar’da bu hafta sonu vezneler açık olacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30 Kasım Perşembe gününe denk gelen 2017 yılı emlak ve iş yeri çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri dolayısıyla 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri veznelerini açık bulunduracak.

Toroslar’da bu hafta sonu vezneler açık olacak

21 Kasım 2017 16:41


Mükellefler ödemelerini, Toroslar Belediyesi merkez hizmet binası ve Yalınayak Mahallesi ile Halkkent Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan belediye veznelerinden yapabilecek.


Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, vergi ödemelerinin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesi ve hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen mükelleflerin de ödemelerini yapabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı veznelerini, 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de mesai saatleri içerisinde açık tutacaklarını belirtti. Mükelleflerden gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemelerini isteyen Tuna, "Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın emlak vergileri ile iş yeri sahiplerimizin çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin 2’inci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 Perşembe. Bu tarihten sonra yapılacak ödemeler, yasal nedenlerle gecikme zammıyla birlikte tahsil ediliyor. Vatandaşlarımızın vergilerini rahat bir şekilde ve zamanında ödemeleri için bu hafta sonu veznelerimizi açık bulunduracağız” dedi.


Tuna, mükelleflerin ödemelerini tahsilat servisine nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi Toroslar Belediyesi’nin toroslar-bld.gov.tr web sitesi e-belediye sistemi üzerinden de ödemelerini kredi kartıyla yapabileceklerini sözlerine ekledi.




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