Toroslar’da drone eğitim verildi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği bir ekip tarafından Drone pilotu eğitimleri verildi. Eğitimleri takip eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 36 saat olarak verilen kursun teorik ve pratik eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika ve belgelerini takdim etti.

Bölgedeki insanların da teknolojiyi daha iyi kullanmaları için ellerinden gelen tüm gayretleri gösterdiklerini belirten Tuna, talep olduğu takdirde bu çalışmaları yapan firmalarla istişarelerinin devam edeceğini vurguladı. Bu eğitimlerin insanlara yeni bir meslek de kazandırdığına dikkat çeken Tuna, "Bu eğitimlere katılan kursiyerler, 25 kilograma kadar insansız hava uçaklarını uçurabilecekleri ticari bilgilerini aldılar. Toroslar Belediyesi olarak gelişmiş ne kadar ürün varsa yapımı ve kullanımı noktasında yakından ilgileniyoruz ve takip ediyoruz. Bölgemizde de ticari drone pilotluğu yapmak isteyen arkadaşlarımız bu kursu tamamladılar ve sonucunda belgelerini de havacılık firmamızca edindiler. Bundan sonra da talep gördüğü takdirde insansız hava araçlarının uçuşunda yetkilendirilmiş firmalarla istişare ederek, bu eğitimlerin verilmesine vesile olmaya devam edeceğiz" dedi.