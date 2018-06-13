Toroslar’da Halil İbrahim Sofrası kuruldu

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Akbelen Mahallesi’nde bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdikleri iftar yemeğine katılan vatandaşlarla ve çocuklarla tek tek tokalaşarak, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Koray Aydın Stadyumu’nun ortasına kurulan masalarda aynı anda orucunu açmak için bir aya gelen vatandaşlara seslenen Başkan Tuna, “Biz diyoruz ki, Toroslar’da 300 bin kişilik bir aileyiz. Ramazan ayında hep birlikte yaşadığımız bu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu en üst düzeyde muhafaza edeceğimize inanıyorum” dedi.

Ramazan ayının son günlerini eda ederken hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu kaydeden Tuna, “11 ayın sultanı Ramazan ayının o manevi ikliminde ruhen inceldik. Oruçlar tutuldu, ibadetler yapıldı ve olanın olmayana destek çıktığı, dayanışma ruhunun en üst seviyeye ulaştığı çok özel bir ay olan Ramazan’ı hep birlikte Allah’a şükürler olsun ki eda ettik. Demirtaş’tan, Çukurova’ya, Sağlık’tan Halkkent mahallelerimize kadar tüm mahalle sakinlerimizle bir ve beraber olmak suretiyle her akşam farklı bir mahallemizde sokak iftarlarında buluştuk. Bugün de 6 bin vatandaşımızın katıldığı bu programda son iftar yemeğimizi düzenliyoruz. Biz diyoruz ki Toroslar’da 300 bin kişilik bir aileyiz. İşte o ailenin fotoğrafı da burada. Allah sizlere sağlıklı ve uzun ömürler versin. Bu ailenin daha da sıkı ve dayanışma ruhu içresinde olduğu güzel günleri hep birlikte Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla iftar açıldı. Kuran-ı Kerim’in okunarak, duaların edildiği programda davetlilere kavurma et, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.