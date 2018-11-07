Toroslar'da Kentsel Tasarım Projesi hazırlanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nın Birinci Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında toplandı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 36, komisyon raporlarına ait 6 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 47 madde görüşüldü. Meclis toplantısının birinci birleşiminde 2019 Mali Yılı Performans Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin ve İlçe Belediyeleri'nin 2019 Mali Yılı Bütçeleri ile ilgili teklif görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis toplantısında 1/5 bin Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'nda, Toroslar İlçesi'nde özel proje alanı olarak işaretlenen yerlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kocamaz, söz konusu alanın özel proje alanı olarak teklif edildiğini ve mecliste de o şekilde kabul edildiğini kaydetti. Kocamaz, Toroslar İlçesi Akbelen Bulvarı Batısı Özel Proje Alanı'nda Kentsel Tasarım Projesi hazırlanacağını belirtti.

Narenciye Festivali'ne 400 bin TL destek

Mersin Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 17-18 Kasım tarihlerinde bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne Büyükşehir Belediyesi'nden tam büyük destek var. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına ve marka değerine katkı sağlayan, narenciye ürünlerinin tanıtılması ve tüketiminin özendirilmesi amacıyla bu yıl altıncısı yapılacak olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne 400 bin Türk Lirası destek verecek.

Türkiye-Polonya arasında çevre ortaklığı kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında Türkiye-Polonya arasında çevre ortaklığı projesi için başvuru yaptı. Değerlendirme makamı olan Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda uyumluluk kriterleri sorgulama aşamasına geçildi. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı takdirde projeyi yürütmeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de faaliyet gösteren Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğine yapımına devam edilen sosyal- kültürel tesis projesi inşaatı tamamlanabilmesi amacıyla 1 milyon TL yardımda bulunulacak. Derneğin talebi doğrultusunda yapılacak olan yardımla ilgili teklif mecliste ilgili komisyonlara havale edildi.