Toroslar’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Toroslar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl da Kurban Bayramı dolayısıyla Korukent Mahallesi?’nde 200 dönümlük tek bir alanda kurban satış alanı hazırlanırken, 29 noktada da kurban kesim yeri belirlendi. Belediye Başkanı Hamit Tuna, tek noktada oluşturdukları kurban satış yerinde besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm alt yapı hizmetlerini düşündüklerini belirtti.

"Her yıl talep artıyor"

Hayvan satışı ile uğraşan 415 esnafa yer tahsisi yaptıklarını kaydeden Tuna, ulaşım anlamında da kentin merkezi haline gelen bu satış alanına talebin de her yıl arttığını söyledi. Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da kentimizin hemen hemen tamamının alışveriş yaptığı kurban satış yerimizin hazırlıklarına devam ediyoruz. Hayvan ticareti ile uğraşan insanlarımızın daha rahat şartlarda satış yapmaları, vatandaşlarımızın da daha hijyenik ortamlarda kurbanlıklarını seçmeleri ve satın almaları için zemin hazırlıyoruz. Her yıl yaptığımız bu çalışmada yaklaşık 700 esnafımıza zemin oluşturduk. Her esnafımız ihtiyacına göre işgaliyle bedellerini ödeyerek, parsellerini kiralıyorlar. Burada yaklaşık 70 bin hayvanımız barınıyor. Hayvanların içtiği su ve çevrenin sulanması ile ilgili günlük 150-200 ton su harcaması oluyor. Bunu da belediye olarak biz karşılıyoruz. Kurban satışı yapan esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 200 dönümlük alanın 9 noktasında çay ocağı ve yemek yerleri de hazırladık" dedi.

"Açık alanda kurban kesenlere ceza"

Açık alanda, cadde ve sokaklarda kurban kesimi yapıldığı takdirde kurban kesen kasap ve kurban sahibine ayrı ayrı cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunan Tuna, belediye tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerinde eğitimli kasapların görev alacağını ifade etti. Tuna, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca verilen karara göre küçükbaş kurbanlık kesim fiyatının 40 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatının 275 TL olarak belirlendiğini aktararak, "Vatandaşlarımız, bayram süresince Alo Zabıta 153 hattını veya 3227200/1270 numaralı telefonlarımızı arayarak istek ve şikayetlerini belediyemize bildirebilerler. Amacımız, vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır?" ifadelerini kullandı.