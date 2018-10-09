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Toroslar'da kurumlar arası futbol turnuvası başlıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’ başlıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' başlıyor.


Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan ve Mersin genelinden 60 resmi kurumun davet edildiği turnuvanın kura çekimi, 10 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, 12 yıldır organize ettikleri turnuva ile amaçlarının kurumlar arasındaki diyaloğu, kaynaşmayı ve dostluğu daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı. Turnuvaya olan ilginin her geçen yıl artmasından dolayı mutluluk duyduklarını da belirten Tuna, turnuvanın her zaman olduğu gibi fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu.


Turnuva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde başlayarak, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 97'inci yıl dönümünde final maçının oynatılmasıyla son bulacak.

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