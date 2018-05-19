Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:39

Toroslar’da Ramazan coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının üçüncü gününde Toroslar ilçesinde yaşayan vatandaşlarla iftarda buluştu.

Toroslar’da Ramazan coşkusu

19 Mayıs 2018 12:39


Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar buluşmasında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ramazan gönüllerin coştuğu, birlik ve beraberliğin doruğa tırmandığı, duaların, ibadetlerin kabul olduğu, dinimizce en özel aydır. Gündüzleri tutulan oruçla, akşamları da teravih namazları ile insanlarımız bir araya geliyor ve yardımlaşıyor. Zenginle fakir aynı noktada buluşuyor" dedi.


Mersinli vatandaşları, düzenlenen etkinliklerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kocamaz, "Bu kentin kıymetini hep birlikte bilmek mecburiyetindeyiz. Kentimize hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiği bu günlerde İslam alemi üzerine oynanan oyunların adeta tırmandırıldığı bir dönemde, bir günde 60’tan fazla insanın katliama maruz kaldığı Kudüs’ün bu hazin olayları yaşadığı bir dönemde bizim birbirimizi, şehrimizi, ülkemizi sahiplenmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu Ramazanların, bu teravihlerin kıymetini bilelim. Bunların sayesinde birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirelim ve geleceğe emin adımlarla yürüyelim" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından okunan ezanla vatandaşlar orucunu açtı. İftar yemeği sonrası 5. Ramazan Etkinlikleri Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Turgay Başyayla sahne aldı. Atatürk Parkı’na kurulan konser alanını dolduran coşkulu kalabalık için türkülerini seslendiren Başyayla, söylediği ilahiler ile de vatandaşları mest etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç