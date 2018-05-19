Toroslar’da Ramazan coşkusu

Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar buluşmasında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ramazan gönüllerin coştuğu, birlik ve beraberliğin doruğa tırmandığı, duaların, ibadetlerin kabul olduğu, dinimizce en özel aydır. Gündüzleri tutulan oruçla, akşamları da teravih namazları ile insanlarımız bir araya geliyor ve yardımlaşıyor. Zenginle fakir aynı noktada buluşuyor" dedi.

Mersinli vatandaşları, düzenlenen etkinliklerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kocamaz, "Bu kentin kıymetini hep birlikte bilmek mecburiyetindeyiz. Kentimize hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiği bu günlerde İslam alemi üzerine oynanan oyunların adeta tırmandırıldığı bir dönemde, bir günde 60’tan fazla insanın katliama maruz kaldığı Kudüs’ün bu hazin olayları yaşadığı bir dönemde bizim birbirimizi, şehrimizi, ülkemizi sahiplenmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu Ramazanların, bu teravihlerin kıymetini bilelim. Bunların sayesinde birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirelim ve geleceğe emin adımlarla yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okunan ezanla vatandaşlar orucunu açtı. İftar yemeği sonrası 5. Ramazan Etkinlikleri Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Turgay Başyayla sahne aldı. Atatürk Parkı’na kurulan konser alanını dolduran coşkulu kalabalık için türkülerini seslendiren Başyayla, söylediği ilahiler ile de vatandaşları mest etti.