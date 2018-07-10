Toroslar’da spor okullarından yaklaşık 10 bin çocuk faydalanacak

Yüzme, tenis, futbol ve basketbol branşlarında açılan kurslardan bu yıl yaklaşık 10 bin çocuk faydalanacak.

Daha önce yüzme kursunun açılışını yapan Toroslar Belediyesi, 2 Temmuz tarihinde başlayan futbol okullarının resmi açılışını da gerçekleştirdi. Güneykent Mahallesi’nde bulunan Anafartalar Spor Kompleksi’nde düzenlenen açılış törenine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, mahalle muhtarları, Belediye Meclis üyeleri, veliler ve sporcu gençler katıldı. Burada konuşan Başkan Tuna, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde yol haritalarını sağlık, eğitim ve gençlik olarak belirlediklerine dikkat çeken Tuna, çalışmalarına da bu doğrultuda yön verdiklerini vurguladı. Özellikle yaz tatili süresince çocukları belli güzergahlardan servislerle alarak yaz spor okullarına getirdiklerini belirten Tuna, "Göreve geldiğimiz gün sağlık, eğitim ve gençlik üzerine yoğun çalışacağız demiştik. Özellikle gençlik, çocuklarımız, geleceğimiz. Bir milletin geleceğe umutla bakabilmesi çocuklarını doğru yetiştirmekten geçer. Gençlerimizin yapabilecekleri her branşta spor altyapılarına önem verdik. Yaptığımız spor tesisleri Toroslar Belediyesi’ni sadece Mersin özelinde değil Çukurova Bölgesi’nde öne çıkan bir konuma getirdi. Her yıl açtığımız yaz spor okulları ile özellikle çalışan insanlarımızın çocuklarını spor okullarımıza alarak burada enerjilerini deşarj ettirerek hem kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına hem de akşam eve gittiklerinde de ailelerine sıkıntı oluşturmamalarına olanak sağlıyoruz” dedi.

İlçede var olan amatör spor kulüplerine de destek verdiklerini vurgulayan Tuna, çocukların sporu eğitimle de bütünleştirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Tuna, "Bölgemizde var olan spor kulüplerimize de destek veriyoruz. Onlarda yaz aylarında kurslar açıyorlar. Toplamda 10 bin çocuğumuza spor okullarımızda eğitim veriyoruz. Bu okullarımızda yetenekli gördüğümüz çocuklarımızı yetiştirerek Türk Sporuna katkıda bulunmak istiyoruz. Çocuklarımızın sadece spor anlamında değil sporu eğitimle eş güdüm içerisinde devam ettirmeleri gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara forma hediye edilirken, küçük bir sporcu da Tuna’ya futbol topu hediye etti.