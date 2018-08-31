Toroslar’da sportif başarı eğitimle bütünleşti

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sadece sporda değil, eğitimde de başarılı olduklarının altını çizerek, Toroslar’ı ve Mersin’i başarıyla temsil eden ve bunun sonucunda da üniversite hayallerini gerçekleştiren sporcuları tebrik etti. Tuna, "Sporcularımızın üniversite başarısı kulübümüzdeki diğer sporcularımıza da yansıyor. Kadın Basketbol takımımız da başarılarıyla bizleri her zaman gururlandırmıştır" dedi.

Sporcularının üniversiteyi kazanarak kendilerini gururlandırdıklarını kaydeden Tuna, sporcuların sportif başarısından ziyade eğitim hayatlarında aldıkları başarıların önemini vurgulayarak, "Toroslar Belediyesi olarak ilçemizde sporun her branşında ve alt yapı anlamında tesisler kazandırmanın yanı sıra bu tesislerde çocuklarımızı ve gençlerimizi istedikleri branşlarla tanıştırarak, eğitim ve sporun eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.