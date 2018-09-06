Toroslar’da tenis turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu

9-14 yaş aralığında, 20 erkek ve 16 kız olmak üzere 36 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi’ndeki tenis kortunda 6 Ağustos tarihinde başlattıkları turnuvanın final müsabakalarını takip eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sporcuların heyecanına ve sevincine ortak oldu. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Tuna, ücretsiz düzenledikleri kurslara katılarak yeteneklerini ortaya çıkaran tüm sporcuları tebrik ederken, çocuklarını spora yönlendiren ailelere de teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bugüne kadar gençliği her zaman ön plana çıkarttıkları ve gençlerin yeteneklerine göre İlçede sporun alt yapılarını oluşturduklarını belirten Tuna, "Millet olarak geleceğe umutla bakabilmenin tek yolu çocuklarını ve gençlerini doğru yetiştirmekten geçer. Toroslar Belediyesi olarak bu anlamda çocuklarımızın ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına onları spora teşvik ediyoruz.Bu anlamda gençlerimizin kendi yeteneklerine göre hangi branşlarda spor yapmak istiyorlarsa o branşta alt yapılar oluşturuyoruz. Sadece Mersin özelinde değil, Akdeniz ve Çukurova Bölgesinde de en çok spor tesisine sahip bir belediyeyiz. Bu tesislerimizde, futbol, basketbol ve voleybol sahalarımızın yanı sıra tenis kortlarımızda yer almaktadır.Göreve geldiğimizde Toroslarımızda tenis ve tiyatro olacak dedik. Bunlar genelde üst kültür uğraşısıdır. Şimdi bölgemizde insanlarımız açtığımız tiyatro kurslarımıza geliyor, tiyatro gösterilerini izliyor ve tenis kurslarımızla da çocuklarımızı yeni bir spora yönlendiriyoruz. 3 Ocak Spor Kompleksimiz de bizim kendi ellerimizle yaptığımız ilk projelerimizden bir tanesidir.Buranın bugün dolu olması, futbol, basketbol,voleybol sahalarımızda ve tenis kortlarımızda yüzlerce gencimizin spor yapması istediğimiz bir sonuçtur. İşte gelinen noktada tesislerimizin hepsi verimli bir şekilde kullanılıyor. Spor, herkesin ortak paydasıdır ve evrensel bir dildir. Tenis branşı da çocuklarımızın karekterinin oluşmasında, öz güven kazanılmasında ve ani karar verebilme yeteneklerinin artmasında nicelikle ve nitelikli bir spordur. Tenis sporunu yapan çocuklarımızın aileleri de bu konuda çok şanslılar. İlçemizde böyle zeminler olması ve sizlerin çocuklarınızı spora yönlendirmeniz ve onları takip etmeniz çok önemli” dedi.

Tenis eğitimlerinin sonucunda 20 erkek ve 16 kız olmak üzere 36 sporcunun katıldığı tenis turnuvasını düzenlenmesinden de oldukça mutlu oldukların kaydeden Tuna, "İlçemizdeki çocuklarımıza tenis branşını sevdirdiği için tenis antrenörümüz Atilla Bozkurt’a teşekkür ediyoruz. Turnuvada hedef birinci olmaktır ama buraya gelip bu birlikteliği yaşamak ise en güzelidir. Omuzunda spor çantasıyla yürüyen bir genci gördüğümde inanın çok mutlu oluyorum. İşte istediğimiz sonuçta bu. Eğitim ile eşgüdüm içerisinde çocuklarımızın spor yapmasıdır. Beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan bir gençlik yetiştirmek hedefimizdir. Çünkü gelecek bu çocuklarımızın elindedir, ülkemiz bu çocuklarımızın omuzunda yükselecektir. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu Anadolu coğrafyasında inşallah Türk Milleti olarak payidar kalacağız. Dereceye giren ya da giremeyen ama katılımlarıyla özgüvenlerini ortaya koyarak yarışan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah, spor ve eğitim hayatlarını yollarını ve bahtlarını açık eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuna, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.