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22 Haziran 2017 11:37

Toroslar’da vatandaşlar iftarda buluştu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Koray Aydın Stadı’nda düzenlediği Halil İbrahim Sofrası ile yüzlerce kişiye iftar yemeği verdi.

Toroslar’da vatandaşlar iftarda buluştu

22 Haziran 2017 11:37


Stadın ortasına kurulan masaları tek tek gezerek misafirleriyle yakından ilgilenen ve katılımlarından dolayı teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya vatandaşlar da yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu.


İftar öncesi konuşan Başkan Tuna, bu yıl da beş bin kişinin aynı sofrada buluştuğu iftar yemeği ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel karesini verdiklerini söyledi. Son günlerde artan şehit haberleriyle büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirten Tuna, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diledi. Kardeşlik duygularının böyle anlamlı günlerde pekiştirilmesi gerektiğini kaydeden Tuna, "11 ayın Sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Yardımlaşma duygusunun arttığı, duaların ve ibadetlerin bol olduğu mübarek ayın sonunda Allah nasip ederse Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Son günlerde artan şehit haberleriyle ciğerimiz yanıyor. Mersinimizden de son iki ay içerisinde üç evladımızı kara toprağın bağrına verdik. Türk milleti olarak en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde davetimize icabet ederek, bizleri mutlu ettiniz. Davetimize uzaktan yakından katılan tüm değerli dostlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi Yüce Allah’tan diliyorum. Allah birliğimizi bozmasın” dedi.


Konuşmaların ardından okunan ezan ile iftar açıldı.




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