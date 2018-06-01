Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 15:56

Toroslar’da vergi yapılandırma başvuruları başladı

Toroslar Belediyesi, veri borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflere başvuruların başladığını duyurdu.

Toroslar’da vergi yapılandırma başvuruları başladı

01 Haziran 2018 15:56


Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırma başvuruları başladı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna yaptığı yazılı açıklamada, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflerin, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Belediyeye başvurmaları gerektiğini belirtti


31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırma kapsamına girdiğini ifade eden Tuna"Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir" dedi.


Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Belediye idari hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerini söyleyen Tuna, mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6,9,12,18 taksit halinde ödeyebileceklerini ve taksit ödemelerinin iki ayda bir yapılabileceğini kaydetti. Başkan Tuna, mükelleflerin yapılandırma başvuralarını yaptıktan sonra taksit ödemelerini Toroslar Belediyesi’nin, ’toroslar-bld.gov.tr’ ve e-belediye sistemi üzerinden de kredi kartıyla yapabileceklerini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç