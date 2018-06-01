Toroslar’da vergi yapılandırma başvuruları başladı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırma başvuruları başladı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna yaptığı yazılı açıklamada, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflerin, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Belediyeye başvurmaları gerektiğini belirtti

31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırma kapsamına girdiğini ifade eden Tuna"Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir" dedi.

Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Belediye idari hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerini söyleyen Tuna, mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6,9,12,18 taksit halinde ödeyebileceklerini ve taksit ödemelerinin iki ayda bir yapılabileceğini kaydetti. Başkan Tuna, mükelleflerin yapılandırma başvuralarını yaptıktan sonra taksit ödemelerini Toroslar Belediyesi’nin, ’toroslar-bld.gov.tr’ ve e-belediye sistemi üzerinden de kredi kartıyla yapabileceklerini de sözlerine ekledi.