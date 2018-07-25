Toroslar’da vezneler hafta sonu açık

Toroslar Belediyesi, 31 Temmuz Salı Günü sona erecek olan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularında vatandaşların sorun yaşamamaları için veznelerini, 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü de açık bulunduracak.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "2018 yılından önceki dönemlere ait borçlar, yapılandırma kapsamına girmektedir. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir. Yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızdan ricamız en geç 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırmalıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sıkıntı çekmemeleri için belediye idari hizmet binamızdaki veznelerimizi bu hafta sonu açık bulunduracağız. Mükelleflerimiz, yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6,9,12,18 taksit halinde ödeyebilecekleri gibi taksit ödemelerini de iki ayda bir yapabilecek" dedi.

Tuna, mükelleflerin yapılandırma başvuralarını yaptıktan sonra taksit ödemelerini Toroslar Belediyesi?nin; internet adresi ’toroslar-bld.gov.tr’ e-belediye sistemi üzerinden de kredi kartıyla yapabileceklerini kaydetti.