Toroslar’da yüzme kursları başladı

’sünü düzenlediği yüzme kurslarının birinci etabı başladı.

Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alan üzerinde hizmete sunulan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen temel yüzme eğitimlerinin ilk etabına yaklaşık bin 500 çocuk kayıt yaptırdı. 7-18 yaş aralığında olanların faydalandığı yüzme eğitimleri, 8 yüzme antrenör eşliğinde 2 dönem ve toplam 4 hafta olacak şekilde, hafta içi her gün birer saatlik eğitimler halinde 08.30 ile 17.30 saatleri arasında verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kurslardan 3 yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin yararlandığını kaydederek, amaçlarının Toroslar’da yüzme sporunu yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Bu yıl da kurslara gösterilen ilginin memnuniyet verici düzeyde olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, kursiyerler için servis imkanı da sunduklarının altını çizerek, “Yüzme kurslarımıza katılan çocuklarımız ve gençlerimiz burada hem temel yüzme tekniklerini öğreniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek eğlenceli vakit geçiriyorlar. Futbol, basketbol ve tenis gibi tüm spor aktivitelerin yer aldığı ilçemizde amacımız, yüzme sporunu da yaygınlaştırmak ve yüzme bilmeyenlere yüzme öğretmektir. Fiziksel olarak da çocuklarımızın gelişimlerini olumlu yönden etkileyen bir spor dalı olan yüzme ile ruhen ve bedenen sağlıklı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz” dedi.

İkinci etap kurslara katılmak isteyenler için kayıtların 27 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında devam edeceğinin bilgisini veren Tuna; “İkinci etap yüzme kurslarımıza katılmak isteyenler belediye hizmet binamızdaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu tesisimizdeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilirler. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacaktır" diye konuştu.