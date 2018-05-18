Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:19

Toroslar’da yüzme kurslarının kayıtları, 21 Mayıs’ta başlıyor

Mersin Toroslar Belediyesi’nin, 2018 sezonu yaz spor okulları kapsamında bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği yüzme kurslarının 1’inci etap kayıtları, 21 Mayıs ve 15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Toroslar’da yüzme kurslarının kayıtları, 21 Mayıs’ta başlıyor

18 Mayıs 2018 11:19


7-18 yaş aralığında olanların faydalanabileceği kurslar, Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan olimpik yüzme havuzunda, 3 dönem ve toplam 4 hafta olacak şekilde alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde verilecek.


25 Haziran’da ilk etabı başlayacak olan kurslara kayıt yaptırmak isteyenler belediye hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 lira ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzu tesisindeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilecek. Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yüzme kursuna katılacak kursiyerler için servis imkanı da sunduklarını belirterek, kurslardan 3 yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin yararlandığını kaydetti. Toroslar’da yüzme bilmeyenin çocuğun kalmayacağını söyleyen Tuna, "Yüzme bilmeyen çocuklarımız, Mersin sıcağında serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşte biz bunu önlemek amacıyla geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 15 bin çocuğumuza olimpik yüzme havuzumuzda yüzme antrenörlerimiz eşliğinde yüzme eğitimi verdik ve bu yıl da 4’üncüsünü düzenliyoruz. Bunun yanında ilçemizde yaşayan çocuklarımızın yoğun geçen eğitim ve öğretim yılından sonra eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini de istiyoruz. Onlara hem spor aktivitesi sunmuş oluyoruz hem de zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin futbol, basketbol ve tenis gibi tüm spor aktivitelerinden yararlandığı Toroslarımız’da amacımız yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Geçen yıllarda gördüğü yoğun talep ve beğeniyle bu yıl da inanıyoruz ki kurslarımızda binlerce çocuğumuza yüzme eğitimi vereceğiz” dedi.


Tuna, kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan Halkla İlişkiler Birimiyle görüşebileceklerini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç