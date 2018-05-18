Toroslar’da yüzme kurslarının kayıtları, 21 Mayıs’ta başlıyor

7-18 yaş aralığında olanların faydalanabileceği kurslar, Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan olimpik yüzme havuzunda, 3 dönem ve toplam 4 hafta olacak şekilde alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde verilecek.

25 Haziran’da ilk etabı başlayacak olan kurslara kayıt yaptırmak isteyenler belediye hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 lira ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzu tesisindeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilecek. Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yüzme kursuna katılacak kursiyerler için servis imkanı da sunduklarını belirterek, kurslardan 3 yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin yararlandığını kaydetti. Toroslar’da yüzme bilmeyenin çocuğun kalmayacağını söyleyen Tuna, "Yüzme bilmeyen çocuklarımız, Mersin sıcağında serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşte biz bunu önlemek amacıyla geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 15 bin çocuğumuza olimpik yüzme havuzumuzda yüzme antrenörlerimiz eşliğinde yüzme eğitimi verdik ve bu yıl da 4’üncüsünü düzenliyoruz. Bunun yanında ilçemizde yaşayan çocuklarımızın yoğun geçen eğitim ve öğretim yılından sonra eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini de istiyoruz. Onlara hem spor aktivitesi sunmuş oluyoruz hem de zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin futbol, basketbol ve tenis gibi tüm spor aktivitelerinden yararlandığı Toroslarımız’da amacımız yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Geçen yıllarda gördüğü yoğun talep ve beğeniyle bu yıl da inanıyoruz ki kurslarımızda binlerce çocuğumuza yüzme eğitimi vereceğiz” dedi.

Tuna, kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan Halkla İlişkiler Birimiyle görüşebileceklerini de sözlerine ekledi.