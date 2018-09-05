Toroslar’da Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yılı kutlandı

Zabıta Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, personellerin Zabıta Haftasını kutlayan Tuna, zabıta personeliyle birlikte kutlama pastasını kesti. Tuna, Toroslar halkının huzur ve refahını sağlamak amacıyla özveri ile çalışarak denetimlerini aksatmadan sürdüren tüm zabıta ekibine teşekkür etti. Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatının kurum ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten Tuna, "Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Zabıtanın yerel yönetimlerde gerçekten çok özellikli ve önemli bir görevi var. Sizler ilçemizde yaşayan insanlarımızın sağlığı, huzuru, refahı ve güveni için çalışıyorsunuz. Onun için resmi kıyafet giyen zabıta memurlarımızın duruşları, hal ve hareketleri de çok önemlidir. Çünkü zabıta teşkilatımız dışarıda belediyemizin aynı zamanda bir aynasıdır" dedi.

Tuna, programında sonunda Belediye Zabıta Müdürlüğü’nde görevini tamamlayarak emekliye ayrılan zabıta personellerine de plaket takdim etti.