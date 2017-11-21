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21 Kasım 2017 11:12

Toroslar’ın kadın basketbol takımı iddialı

Türkiye Kadın Basketbol Bölgesel 3.

Toroslar’ın kadın basketbol takımı iddialı

21 Kasım 2017 11:12

Ligi’nde büyük bütçeli takımlarla mücadele eden Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligde çıktığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.


7. Bölge Kapalı Spor Salonu’nda konuk ettiği ve son derece çekişmeli geçen mücadelede DSİ Urfa Spor Kadın Basketbol Takımını 66-64 mağlup eden Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.


Ligde lider olarak yoluna devam eden Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımını, aldıkları başarılı sonuçlar ve ortaya koydukları oyundan dolayı kutlayan Belediye Başkanı Hamit Tuna, “Altyapıdan yetiştirdiğimiz ve grubun en düşük yaş ortalamasına sahip kızlarımız, çıktıkları tüm maçlarda etkili ve üstün oyun sergileyerek, ligde lider olarak yoluna devam etmektedirler. Bu güzel başarıları spor kulübümüze kazandıran kızlarımıza teşekkür ediyor, antrenörlerimiz Mehmet Ali Alagöz ve Oğuz Çetin’i tebrik ediyorum” dedi.


Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol takımı, bu hafta sonu deplasmanda Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşacak.




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