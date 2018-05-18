Toroslar’ın Kadın Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonasında

Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonunca 21-27 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilecek Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında dev rakipleri, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin arasında yerini alacak. Takımın, Ordu’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasından da en iyi sonuçla döneceğine inandıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "İlçemize ve kentimize bu gururu yaşatan Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzün alt yapısından yetişen Kadın Basketbol takımımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen takımımız inanıyoruz ki Türkiye şampiyonasında da dev rakipleri karşısında üstün başarı ve mücadele gösterecektir. Takımımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.