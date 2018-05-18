Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 15:35

Toroslar’ın Kadın Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonasında

Güçlü rakiplerini geride bırakarak Mersin şampiyonu olan Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, kenti Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Toroslar’ın Kadın Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonasında

18 Mayıs 2018 15:35


Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonunca 21-27 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilecek Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında dev rakipleri, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin arasında yerini alacak. Takımın, Ordu’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasından da en iyi sonuçla döneceğine inandıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "İlçemize ve kentimize bu gururu yaşatan Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzün alt yapısından yetişen Kadın Basketbol takımımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen takımımız inanıyoruz ki Türkiye şampiyonasında da dev rakipleri karşısında üstün başarı ve mücadele gösterecektir. Takımımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç