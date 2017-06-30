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30 Haziran 2017 17:11

Toroslar’ın olimpik yüzme havuzu yetişkinlere de hizmet verecek

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 7-18 yaş aralığında olanların yüzme eğitimi aldığı olimpik yüzme havuzunu, bu yıl başlattığı yeni uygulamayla hafta sonları yetişkinlere de açıyor.

Toroslar’ın olimpik yüzme havuzu yetişkinlere de hizmet verecek

30 Haziran 2017 17:11


Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alan üzerinde hizmet veren olimpik yüzme havuzundan vatandaşlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında cumartesi ve pazar günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yararlanabilecek. Sağlıklı yaşam için yüzmenin önemine değinen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yüzme bilenlerin ve su sporundan faydalanmak isteyenlerin Toroslar Belediyesi’nin olimpik yüzme havuzuna kayıtlarını yaptırabileceklerini söyledi. Kayıtların 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacağının bilgisini veren Tuna, amaçlarının, Toroslar’da yüzme sporunu yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, "13 yılda 10 spor kompleksi ve yapım çalışmaları devam eden 4 spor kompleksinin yanı sıra semt futbol, basketbol ve halı sahaları ile Toroslarımızı Çukurova Bölgesi’nde en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdik. Toroslarımızın deniz kıyısı yok ama bu eksikliği bir havuz yaparak gidermeye çalıştık. İki yıl önce hizmete sunduğumuz olimpik yüzme havuzumuzda bugüne kadar 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Tüm spor branşlarının yapıldığı ilçemizde yüzme sporunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yıl başlatacağımız yeni bir uygulama ile yaz ayında sıcaklardan bunalan vatandaşlarımızın hem eğlenmeleri hem de spor yapmaları için yüzme havuzumuzu halkımıza açıyoruz. İçerisinde; tesis binası, havuz başı aktivite alanı, kafeterya, duş ve soyunma odaları ile hakem ve yönetim bölümlerinin de yer aldığı olimpik yüzme havuzumuzda pazartesi günü hariç hafta içi her gün kursiyerlerimiz eğitim alacak, hafta sonları da vatandaşlarımız yararlanabilecek” dedi.


Havuzdan yararlanmak isteyenler vatandaşlar belediye veznelerine yatıracakları aylık 30 TL ücretin dekontu ile birlikte kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla Çukurova Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzundaki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne kayıtlarını yaptırabilirler veya tesisin 0324 324 18 65 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilirler.




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