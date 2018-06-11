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11 Haziran 2018 15:05

Toroslar’ın tenisçileri 7 ayda şampiyonluğu kaptı

Toroslar Belediyesi’nin yaz spor okulları kapsamında geçtiğimiz yaz sezonunda açtığı tenis okulunun öğrencileri, bu yıl katıldıkları turnuvada şampiyon oldular.

Toroslar’ın tenisçileri 7 ayda şampiyonluğu kaptı

11 Haziran 2018 15:05


Tenis okulundaki ön hazırlık çalışmalarının ardından 7 aylık tecrübeleriyle, 9-12 yaş tenis turnuvasında profesyonel raketlerin karşısında korta çıkan Toroslar Belediyesi’nin sporcuları Ersin Gürbüz, erkeklerde birinci olurken, Murat Hakan Mavioğlu da aynı turnuvada üçüncülük elde etti.


Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvadan birincilik ve üçüncülük kupalarını alarak dönen sporcular, ilk turnuva tecrübelerinde kazandıkları bu başarının sevinicini de yaşamış oldular.


Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, katıldıkları turnuvada gösterdikleri üstün performans ve yaşattıkları gururdan dolayı tüm sporcularını tebrik etti.


Toroslar Belediyesi Tenis Okulu Antrenörü Atilla Bozkurt’a da ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Tuna, “Kısa bir zaman diliminde disiplinli ve özgüvenli bir çalışmanın sonucu olan bu başarı, öğrencilerimizin kendilerini kanıtlamalarına da olanak sağladı.7 ay öncesine kadar ellerine hiç raket almamış çocuklarımızın ilk turnuva tecrübelerinden birincilik ve üçüncülük dereceleriyle dönmeleri, bizleri oldukça gururlandırdı. Kortlarda belediyemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi yeniden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Toroslar Belediyesi’nin tenis okulu, Mersin’de iki ay sonra düzenlenecek yeni bir turnuva için de 25 kişilik öğrenci grubuyla hazırlıklarına başladı.




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