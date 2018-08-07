Toroslar’ın yaylaları şenliklerle coşacak

Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy, Soğucak, Ayvagediği ve Arslanköy Mahallelerinde 10 Ağustos ile 01 Eylül tarihleri arasında Toroslar Belediyesi tarafından Yayla Şenlikleri düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonda, çeşitli sanatçıların konseri, güreş müsabakaları ve futbol maçları oynanacak.

"Tüm Mersinliler şenliklere davetli"

Tüm Mersinlileri şenliklere davet eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geleneksel olarak düzenledikleri şenlikler ile köyler arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın daha da arttığına dikkat çekti. Programın 10 Ağustos Cuma günü Yeniköy Mahallesi Futbol Sahası’nda, Turgay Başyayla ve Caner Erdoğan konseriyle başlayacağını belirten Tuna, "17 Ağustos’ta Soğucak Mahallesi Güreş Alanı’nda, Burhan Ateş ve Mehtap Gökkaya konseri olacak. Ardından Soğucak Mahallesi Güreş Alanı’nda bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden sporcuların katılacağı ’Karakucak Güreşleri’ yapılacak" dedi.

"Toroslar dolu dolu zafer ayı geçirecek

Köyler arası Futbol Turnuvası’nın 01 Eylül’de gerçekleşeceğini kaydeden Tuna, "Bu yıl 11’ncisini düzenlediğimiz turnuvada 44 köy (mahalle) takımının mücadele etti. Final müsabakası ise şenliklerin son günü yapılacak. Gerek konserlerimiz, gerek güreş organizasyonumuz ve etkinliklerimizle Toroslarımız dolu dolu bir zafer ayı geçirecek. Tüm hemşehrilerimizi şenliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.