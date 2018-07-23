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23 Temmuz 2018 15:28

Toroslar’ın zirvesinde 2. Yörük Şenliği

Toroslar Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği ’Yörük Şenliği’, vatandaşların ve Yörüklerin yoğun katılımlarıyla 2 bin 336 rakımda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.

Toroslar’ın zirvesinde 2. Yörük Şenliği

23 Temmuz 2018 15:28


Yörük kültürünün yaşatıldığı şenlik, konargöçer Yörüklerin yaz mevsimini geçirdiği, 2 bin 336 rakımlı Dümbelek Boğazı Kır Alanı Akkuyu mevkinde düzenlendi. Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren şenlik, sinsin ateşi eşliğinde geleneksel oyunlarla başladı. Kıl çadırların kurulduğu etkinliğe katılan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yörüklerle birlikte bir gece konakladı. Sohbetlerin edildiği, ateşlerin yakılarak halay çekildiği kır etkinliğinde misafirlere, Yörük kültürünü yansıtan sıkma, börek, yayık ayranı, kavurma ve dövme pilavı ikram edildi.


Şenliğin ikinci gününde ise Caner, Konyalı Şerife ve Mersinli İsmail’in sahne aldığı konser ile Yörükler coştu. Burada açıklamalarda bulunan Tuna, amaçlarının Yörüklerin atalarından kendilerine miras kalan kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.



"Yörükler bir kültürün önemli parçaları"


Yörüklerin de çok önemli bir kültürün parçası olduğuna dikkat çeken Tuna, "Bir takım emparyalist güçler, var olan değerlerimizi dejenere etmek ve yozlaştırmak için üstün gayret içerisindeler. Özellikle Yörükler bu milletin asli unsurlardır. Cumhuriyetimizin kurcusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Yörükleri çok manalı bir ifadeyle özetlemiş. ’Arkadaşlar! gidip , Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’Ulu Önderimiz bu veciz sözüyle Yörük milletini ne kadar özellikli ve önemli bir yerde olduğunu ifade etmiş. Biz de Toroslar Belediyesi olarak bu yıl ikincisi düzenlediğimiz Yörük Şenliğimiz ile Yörüklerimizin özellikle var olan kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz" dedi.




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