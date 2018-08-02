TORTEK, Forum Mersin’e atölye kurdu

Forum Mersin Alışveriş Merkezi işbirliğiyle ‘Forum Mersin’de eğlence 5’ten sonra bir başka” sloganıyla Kadınlar Kulübü ve Çocuk Kulübü olarak hizmet veren ve TORTEK branşlarının tanıtıldığı atölye, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. 16 Ağustos tarihine kadar 17.00 ile 22.00 saatleri arasında devam edecek olan atölye çalışmasındaki Çoçuklar Kulübü’nde bir araya gelen çocuklar, keçeden kitap ayracı, dolap süsü, çerçeve, çakıl taşı ve taş boyama, anahtarlık gibi ürünleri tasarlama fırsatı bulurken, Kadınlar Kulübü’nde ise kadanlar ahşap boyama, çarpana dokuma, amigurimi bebek, miyuki boncuk, kumaş boyama gibi branşları uygulamalı olarak öğreniyor ve içlerindeki yeteneklerini de keşfediyorlar. Atölyeyi ziyaret eden vatandaşlara TORTEK kursları hakkında bilgiler de verilirken, TORTEK’in usta öğreticileri uygulamaları olarak tanıttıkları branşlarda adete görsel şölen de sunuyorlar. Forum Mersin ile birlikte organize ettikleri ve Forum Mersin’de eğlence 5’ten sonra bir başka sloganıyla yola çıkılan etkinliklere tüm vatandaşları beklediklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "İçinizdeki yeteneği keşfedin” dedi.

Amaçlarının, özellikle ev hanımlarına TORTEK bünyesindeki branşları tanıtmak, onları üretime ve sosyal hayata dahil etmek olduğunu vurgulayan Tuna, "İşsizliğe bir nebze olsun çare bulabilmek amacıyla kurduğumuz TORTEK ev hanımlarının sosyal hayata ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladık. TORTEK’te ev mefruşatından, cam füzyona, resim, ahşap boyama, heykel, seramik, takı tasarımı, halı-kilim dokuma ve gümüş takı işlemeciliğine kadar 32 farklı branşta, 18 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdik ve meslekleriyle ilgili çeşitli iş alanlarına yerleştirdik. Forum Mersin Alışveriş Merkezin’de kurduğumuz bu atölyemizde de TORTEK branşlarınımızı vatandaşlarımıza tanıtmayı amaçlıyoruz.Hem mesleki eğitim, hem keyifli zaman geçirmek hem de sosyalleşmenin sağlandığı bu atölyemiz vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyor" diye konuştu.