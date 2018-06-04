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04 Haziran 2018 10:23

"TOSFED Slalom" etkinliği Mersin’de yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, ’TOSFED Slalom’ etkinliği Mersin’de yapıldı.


04 Haziran 2018 10:23


TOSFED tarafından, Mersin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, bu yıl 120 kişi katıldı. Mersin Üniversitesi otopark alanında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu bir araya getirdi. Kıyasıya rekabetlerin sahne olduğu etkinlikte katılımcılar, ilk olarak, Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’dan ekibinden güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim aldı. Daha sonra slalom yarışları gerçekleştirilen etkinliğe Mersinlilerin ilgisi büyük oldu.


Öte yandan, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar da özel olarak hazırlanan otomobil ile pistte slalom yarışına katıldı.


Yarış ödüllerin verilmesiyle sona erdi.




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