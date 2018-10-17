Toz bulutu Mersin'i yuttu

Suriye üzerinden gelen ve Doğu Akdeniz Bölgesini etkisi altına alan toz bulutu Mersin'e kadar ulaştı. Sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle kentin birçok bölgesinde görüş mesafesi düştü.

Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün Mersin'de de etkisini gösterdi. Doğu Akdeniz Bölgesinde görüş mesafesini düşüren ve hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde Mersin'de etkili oldu. Toz taşınımıyla kente gelen toprak ve kumlar, kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini düşürdü. Kenttin simgelerinden olan 52 katlı Metropol binası, Mersin Limanı, Atatürk Parkı gibi yerler toz taşınımı yüzünden görünemez hale geldi.

"İnsanlar maske taksın"

Gaziantep'ten Mersin'e iş için gelen Mustafa Şirin, "Biz Mersin'e Gaziantep'ten geldik. Gaziantep'te de çok vardı. Biz Mersin'de olmaz zannettik burada daha çok var toz bulutu. Tabi ki bu da insanları etkiliyor. Özellikle nefes darlığı olan insanları etkiler. Şuan liman ve deniz dahi gözükmüyor. Vatandaşlara maske takmalarını tavsiye ediyorum. Bende buradan ayrıldıktan sonra maske alıp takacağım" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmalarını gerektiğini bildirdi.