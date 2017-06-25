Trafik polisleri bu sefer şeker ve lokum dağıttı

Ekipler bu sefer takmayana ceza değil, takana teşekkür edip, lokum ve şeker dağıttı. Çoğu vatandaş ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşarken, yapılan uygulamanın doğru olduğunu ifade ettiler.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluktan dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de polis uygulamaları devam ediyor. Özellikle trafik uygulamaları yapan ekipler, emniyet kemeri, aşırı hız, uykusuz ve yorgun araç kullanmama, araç kullanırken cep telefonu kullanmama, alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konularında bilgiler veriyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bugün ilginç bir uygulamayla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fenerbahçe Meydanı önünde uygulama yapan trafik ekipleri, emniyet kemeriyle ilgili farklı bir çalışma yaptı. Emniyet kemeri takmayan sürücüleri değil, emniyet kemerini takan sürücüleri tek tek durduran ekipler, önce sürücüye varsa yolcularına teşekkür etti. Ekipler ayrıca sürücü ve yolcularına lokum ve şeker ikramında bulundu. Öte yandan araçta çocuk varsa trafik kurallarını anlatan boyama kitabı hediye edildi.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Deniz Ünsal da emniyet kemerinin kullanımının faydalarıyla ilgili bilgiler verdi. Emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölüm riskini yüzde 40 ile 50 arasında azalttığını belirten Ünsal, "Emniyet kemeri takmayanların yüzde 44’ü araç dışına fırlarken, bu kişilerin yüzde 75’i hayatı kaybetmektedir. Emniyet kemeri ön ve arka koltukta hem kısa hemde uzun mesafede takılmalıdır. Otobüs kazalarında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun emniyet kemeri takmayan kişiler olduğu unutulmamalıdır. Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlamaktadır. Hayati öneme sahip kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyen en etkili yöntemdir. Hava yastığı tek başına bir koruma sistemi olmayıp, emniyet kemeri ile birlikte kullanıldığında etkili olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya giren vatandaşlar ise ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını, bu tür farkındalık oluşturan uygulamaların emniyet kemeri takma oranını daha da yükselteceğini ifade ederek, emniyet kemerinin önemine dikkat çektiler.