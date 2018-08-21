Trafik polislerinden sürücülere kolonya ve bayram şekeri

Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mut Karaman Karayolu üzerinde, Bayram tatili süresince meydana gelebilecek kazaları önlemek, sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak adına ilçenin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda durdurulan sürücülere, hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması, kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konularında bilgilendirmenin yapıldığı çalışma sırasında ekipler, sürücü ve yolculara su, kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını kutladılar.