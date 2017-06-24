Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 13:52

Trafik sigortasında acenteler de vatandaşlar da zor durumda

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması ile birlikte şirketlerin poliçe yapmak istememesi, taksitlendirmede yaşanan sıkıntılar vatandaşları ve acenteleri zor durumda bırakıyor.

Trafik sigortasında acenteler de vatandaşlar da zor durumda

24 Haziran 2017 13:52


Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Alkış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulaması ile birlikte sigorta şirketlerinin poliçe ekranlarının tam olarak çalışmadığını, bu nedenle vatandaşlara sigorta poliçesi kesilemediğini belirterek, "Bu durumda vatandaşlar trafik sigortasını yaptıramadıkları için trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde araçları bağlanarak cezai işlem görmektedir. Sistemin sürekli hata vermesi hem müşterilerimizi hem de bizleri mağdur etmektedir. Özellikle yaklaşan bayram tatilinde yollarda sigortasız araçlardan dolayı yaşanabilecek kazalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ciddi olarak tehdit etmektedir. Bu tür mağduriyetlerin olmaması için Hazine Müsteşarlığının bir an önce sigorta şirketleri ile irtibata geçip hem acentelerin hem vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!