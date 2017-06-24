Trafik sigortasında acenteler de vatandaşlar da zor durumda

Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Alkış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulaması ile birlikte sigorta şirketlerinin poliçe ekranlarının tam olarak çalışmadığını, bu nedenle vatandaşlara sigorta poliçesi kesilemediğini belirterek, "Bu durumda vatandaşlar trafik sigortasını yaptıramadıkları için trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde araçları bağlanarak cezai işlem görmektedir. Sistemin sürekli hata vermesi hem müşterilerimizi hem de bizleri mağdur etmektedir. Özellikle yaklaşan bayram tatilinde yollarda sigortasız araçlardan dolayı yaşanabilecek kazalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ciddi olarak tehdit etmektedir. Bu tür mağduriyetlerin olmaması için Hazine Müsteşarlığının bir an önce sigorta şirketleri ile irtibata geçip hem acentelerin hem vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir” dedi.