İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafolardan akü çalan şüpheli yakalandı

Mersin’de 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.

Mersin'de 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik bölgelerinde meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde trafolardan çalınan 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.