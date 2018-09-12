Trafolardan akü çalan şüpheli yakalandı

Mersin'de 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik bölgelerinde meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde trafolardan çalınan 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.