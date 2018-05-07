Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 14:50

Traktör gösterisi canından ediyordu

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen traktör pazarı açılışında 1940’lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan bir kişi, aracın devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Traktör gösterisi canından ediyordu

07 Mayıs 2018 14:50


Tarsus Traktörcüler Sitesi’nde gerçekleştirilen Çukurova’nın ilk traktör pazarının açılış etkinliğinde facianın eşiğinden dönüldü. Davullu-zurnalı etkinlikte kalabalığın ortasında 1940’lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü. Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi.


Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç