Traktör gösterisi canından ediyordu

Tarsus Traktörcüler Sitesi’nde gerçekleştirilen Çukurova’nın ilk traktör pazarının açılış etkinliğinde facianın eşiğinden dönüldü. Davullu-zurnalı etkinlikte kalabalığın ortasında 1940’lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü. Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi.

Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.