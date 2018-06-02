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02 Haziran 2018 13:49

Traktörle birlikte ırmağa düşen tarım işçisi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarlaya su taşımak isteyen tarım işçisi traktörlerle birlikte ırmağa düşerek hayatını kaybetti.

Traktörle birlikte ırmağa düşen tarım işçisi hayatını kaybetti

02 Haziran 2018 13:49


Tarsus’taki Berdan Irmağı’ndan, çalıştığı tarlaya su taşımak isteyen Mehmet Nabi Kaya (63), kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörle ırmağa düştü. Çevreden kazayı görenlerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye geldi. Tarsus Belediyesi itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile traktöre ulaşan kurtarma ekipleri, Mehmet Nabi Kaya’ya ulaşamayınca deniz polisine ve dalgıçlara haber verdi. Yaklaşık 2 saatlik bir aramadan sonra traktör sürücüsüne ulaşan dalgıçlar, Mehmet Nabi Kaya’yı sudan çıkardı.


Sağlık ekipleri sudan çıkarılan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ile ilgili polis soruşturma başlattı.




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