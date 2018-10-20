TSG Stadyumu'nun ismi 'Google Haritalar'da bile değişti

Mersin'de 1951 yılından 2014 yılına kadar hizmet veren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerine 'Millet Bahçesi' yapılması planlanan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun (TSG) ismi Google Haritalar'da 'Mersin Millet Bahçesi' olarak değişti.

67 yıllık bir tarihe sahip olan ve Mersin İdmanyurdu'nun sayısız başarılarına tanıklık eden stadyumun yıkımına başladı. Tribün koltuklarının söküldüğü, duvarlarının yıkılmaya başlandığı stadyumun yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Millet Bahçesi' yapılması planlanıyor. 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan Mersin Stadyumu'nun açılması ile birlikte kullanılmamaya başlanan TGS stadının ismi şimdiden Google Haritalar'da 'Millet Bahçesi' olarak değiştirildi.

1943-1947 yılları arasında dönemin Valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından yaptırılan ve 1951 yılında tamamlanıp o dönem Çukurova İdmanyurdu olan Mersin İdmanyurdu'na tahsis edilen stadyum, Galatasaray ile yapılan hazırlık maçıyla açılmış, Adana Demirspor maçıyla kilit vurulmuştu.